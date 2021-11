Austro-Unternehmen wird Marktführer in Nordamerika

Michael Match, der CEO von Rhomberg Sersa North America, erklärt die Synergien des neuen Geschäfts in den USA: „In den vergangenen 20 Jahren hat Balfour Beatty in einige der besten Gleisinstandhaltungsgeräte und -technologien investiert. Das hat dazu geführt, dass ‘Track Solutions’ in den USA führend in der Schotterbett- und Gleisinstandhaltung sowie in Inspektionstechnologien ist - der übernommene Unternehmensteil scannt und analysiert den Zustand von mehr als 48 000 Gleiskilometern jährlich.“ Match führt weiter aus: „In Kanada sind wir Marktführer in den Bereichen Schotterbettreinigung, Schienenfräsen und Spezialschleifen von Schienen im städtischen Bereich. Durch diese Übernahme entsteht der bei weitem größte Betreiber von Schotterbettungsreinigungsmaschinen in Nordamerika. Und mit den marktführenden Inspektionstechnologien können wir unseren Kunden End-to-End-Lösungen für die Instandhaltung und Sanierung ihrer Bahninfrastruktur anbieten.“