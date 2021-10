Lienzer Neos mit vielen Ideen für Verkehrsplanung

Moderne Ansätze und strenge Kontrollen fordern die Lienzer Neos in Sachen Mobilität in der Dolomitenstadt. Auch in Sachen Photovoltaikanlagen habe man in Lienz noch Nachholbedarf, wie Spitzenkandidat Domenik Ebner beklagt. Derweil gibt es keine Bewegung in Sachen Direktverbindung Lienz-Innsbruck.