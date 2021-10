Drei Tote bei Verkehrsunfällen in Oberösterreich

Der 88-Jährige aus Ebensee fuhr mit seiner Frau (86) am Beifahrersitz am Dienstag gegen 15 Uhr mit seinem Pkw auf der Roitherstraße ortseinwärts. Bei einem unbeschrankten Bahnübergang blieb er vor der Haltelinie stehen. Zur selben Zeit näherte sich ein Regionalzug, gelenkt von einem 49-Jährigen aus Bad Ischl. Laut Zeugen fuhr der Pensionist plötzlich unmittelbar vor dem Zug, der noch Pfeifsignale abgegeben hatte, auf die Gleise. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle, die Gattin am Mittwoch im Spital.