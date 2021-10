„prima la musica“-Bands erfolgreich in Wien

Das lange Warten auf einen Auftritt, der aufgrund von Corona ja eineinhalb Jahre verschoben werden musste, hat sich gelohnt. Mit Songs von Stevie Wonder und vielen anderen Jazz- und Popinterpreten fetzten die Kärntner „prima la musica“-Landessieger auf der Bühne in Wien so richtig ab; und gleich zwei Gruppen holten für Kärnten in der Kategorie „podium.jazz.pop.rock“ eine Goldene.