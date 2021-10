Preise für Häuser in Tirol schießen durch Decke

Im Schnitt 2,1 Millionen Euro für Haus in Kitzbühel

Mit einer Preissteigerung von 39,1 Prozent hat der Gams-Bezirk den höchsten Bezirkspreis in ganz Österreich. „Der typische Preis liegt bei fast 2,1 Millionen Euro“, rechnen die Experten vor. Am unteren Ende wurde jedes vierte Haus unter 630.500 Euro gehandelt, zugleich „kostete am anderen Ende aber jedes vierte Einfamilienhaus mehr als 3,24 Millionen Euro“.