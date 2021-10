„Das sündteure Wohnen in Tirol ist hausgemacht“

Leistbarer Wohnraum ist in Tirol eine besonders vielschichtige Herausforderung, da sich hier auf relativ engem Raum sowohl Ballungsräume mit starkem Zuzug als auch Abwanderungsregionen mit schrumpfender Bevölkerung finden. „Hinzu kommen noch das große Studierendensegment in Innsbruck sowie sehr kaufkraftstarke Käufersegmente aus dem Ausland“, erklärt Jürgen Huber in seiner Studie „Wege zu leistbarerem Wohnen in Tirol“, publiziert im Jänner 2021. Der Landesregierung könne guter Wille nicht abgesprochen werden, wie Huber betont, trotzdem steigen die Immobilienpreise und Mieten seit Jahrzehnten schneller als die Einkommen.