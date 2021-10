Der Wohnungsmarkt in Tirol spielt völlig verrückt

Nobelbezirk Kitzbühel liegt vorne

Einen Bezirk weiter - in Schwaz - wird dem Tiroler Paar in Weerberg eine 81 Quadratmeter große Vier-Zimmer-Wohnung für 485.000 Euro angeboten. Auf 88 Quadratmeter könnte es sich in Bad Häring im Bezirk Kufstein niederlassen. Der Kostenpunkt für die 2009 fertiggestellte Wohnung: 499.000 Euro.