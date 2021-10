Ellenbogen-Kampf bei Corona-Kritikern

Die „MFG“ schaffte bei ihrem ersten Antreten in Oberösterreich auf Anhieb den Einzug in den Landtag. Die „Freigeister“ rund um den Salzburger Gesundheitsökonomen Gerhard Pöttler sind mittlerweile auch in Salzburg stark aktiv. So verteilten sie etwa kurz vor den Ausreisekontrollen in St. Koloman ihre umstrittenen Ansichten via Flyer und suchten das Gespräch mit den Bürgern. Das Potenzial in Salzburg ist für die Neo-Partei wohl groß. Zum einem gibt es zahlreiche Nichtwähler zu gewinnen, zum anderen ist die Impfquote bescheiden.