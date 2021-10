Auf der Jagd nach dem besten Licht und Blickwinkel

Bei Sonnenaufgang ist das beste Licht. „Das ist das wesentliche Element, aus dem meine Fotos gemacht sind“, gibt Andreas Mühlleitner aus Aspach preis. Er hat schon in fast jedem Winkel Oberösterreichs Sonnenaufgänge erlebt und nach dem besten Licht gejagt. Als Wanderer und Bergsteiger hat er seine Kamera stets im Rucksack. Denn: „Ich will auch die schönsten Plätze finden“, gesteht er. „Finde ich so einen Ort oder Blickwinkel, kann ich mit der Landschaft richtiggehend verschmelzen.“