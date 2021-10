Pfarrer mit Kärntner Wurzeln enttarnte Eichmann

In Argentinien untergetaucht

In der Studienzeit lernten einander Giselher Pohl und Gerhard Klammer kennen. Bei seiner Arbeit in Argentinien kam der Geologe Klammer mit einem gewissen Ricardo Klement in Kontakt - so nannte sich die einstige Nazi-Größe Eichmann. Im Herbst 1959 vertraute Klammer seinem Freund Pohl „unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit“, wie Rosemarie erwähnt, an, dass er wisse, wo sich Eichmann aufhalte.