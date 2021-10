(Un)bewaffnet

Der Mann, der einst auf dem Weg in seinen „heiligen Krieg“ Richtung Syrien gehindert und von der Türkei wieder in unser Heimatland zurückgeschickt worden ist, schießt plötzlich in der Innenstadt wie wild um sich. Er tötet vier Menschen, verletzt weitere 38 (davon 23 schwer) und wird am Ende - nur neun Minuten nach dem Beginn seiner Wahnsinnstat - von einem Beamten der Spezialeinheit WEGA erschossen. Ein Projektil blieb - übrigens und gottlob - im Schaufenster meines Investmentcenters in der Marc-Aurel-Straße stecken.