„Ein bisschen Hauen und Treten darf man“

Ich habe mit allen Beteiligten geredet und auch mit allen eine intakte Gesprächsbasis. Was ich verweigere, ist, die Frage nach Schuld oder Unschuld zu stellen. Das müssen die Beteiligten unter sich klären. Die Gespräche habe ich schon vor dem Parteitag geführt, denn ich hätte nicht kandidiert, wenn mir jemand an den Karren fahren will. Ich bin nicht empfindlich, ein bisschen Treten und Hauen darf man schon, aber ich will nicht in eine Schlammschlacht hineingezogen werden.