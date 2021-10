Drogenlenker (26) lieferte sich Verfolgungsjagd

Auf einen Raser wurde die Polizei am Freitag um 21 Uhr in Wien-Penzing aufmerksam. Als die Beamten den 26-jährigen Lenker aus Serbien und das Fahrzeug kontrollieren wollten, flüchtete dieser. Auf seiner Flucht beschädigte er mehrere geparkte Fahrzeuge und krachte in das fahrende Auto einer Frau.