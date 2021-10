Ursulamarkt am Klagenfurter Messegelände beginnt

Auch wer nichts braucht, geht auf den Ursulamarkt – und findet, was er gar nicht gesucht hat, was aber große Freude macht. Dieses herrliche Gefühl gibt es ab heute beim Bummeln am Klagenfurter Messegelände, wo die Freyung als Symbol für den freien Markt und fairen Handel auf die jahrhundertealte Tradition hinweist: Seit 1304 ist der Ursulamarkt in Klagenfurt belegt und gilt damit als ältester Jahrmarkt Kärntens.