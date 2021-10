Christkindlmarkt: Bänder aber Absperrung

Die Absperrung des Christkindlmarkts ist vom Tisch. Seit Mittwoch ist die Öffnungs-Verordnung des Bundes den 18 Christkindlmarkt-Städten in Österreich, zahlreichen anderen Gemeinden, Interessensvertretern und Vereinen zumindest inhaltlich bekannt. Die Verordnung selbst ist aber noch nicht draußen und soll auch erst per 31. Oktober in Kraft treten.