Erneutes Erdbeben nahe Tolmezzo in Italien

In Kärnten nicht spürbar

Freitagmorgen kam es um 5.17 Uhr östlich von Tolmezzo zu einem typischen Nachbeben, wie es seitens Christiane Freudenthaler, einer Seismologin bei der ZAMG heißt. Mit einer Magnitude von 3,1 und einer Herdtiefe von 20 Kilometer war das Erdbeben diesmal aber kaum in Österreich spürbar. „Lediglich aus Osttirol ist eine Meldung bei uns eingegangen, demnach war das Erdbeben in Österreich kaum beziehungsweise nicht spürbar“, so Freudenthaler.