Aggressive Alko-Lenkerin (36) wurde festgenommen

Mehrere Personen zeigten am Donnerstag gegen 18 Uhr an, dass eine offensichtlich durch Alkohol oder andere Substanzen beeinträchtige weibliche Person soeben mit einem Pkw in Laakirchen auf einen Parkplatz in der Gmundner Straße gefahren sei. Der rechte Vorderreifen war erheblich beschädigt und wies einen Platten auf. Beim Eintreffen der Polizeibeamten saß die Lenkerin, eine 36-Jährige aus dem Bezirk Gmunden, am Boden vor einem Geschäft.