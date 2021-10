Alle 106 Quartiere für Asylwerber sind schon voll

Wie sieht es bei uns aus?

Oberösterreich ist mit 3000 Unterbringungen bei 75 Prozent, sollte also noch 1000 Menschen aufnehmen.Derzeit sind 106 Landes- Grundversorgungsquartiere und fünf Bundesbetreuungseinrichtungen in Oberösterreich in Betrieb. Und alle sind aktuell voll. In den vergangenen Jahren waren die Asylantragzahlen drastisch zurückgegangen, viele Quartiere wurde rückgebaut. Nun werden wieder Unterkünfte benötigt.