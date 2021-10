Hotelprojekt soll für touristischen Impuls sorgen

Rundes Angebot in Gehweite

Mit dem neuen Hotel wird diesen ein rundes Angebot in Gehweite geboten. Essen im Henrici, ein Glas Wein in der Selektion, Konzert im Schloss, Ausklang auf der Rooftop-Bar und Übernachtung in der Suite. Mit dem gehobenen Angebot wolle man dem gestiegenen Anspruch der Gäste „auch über den Wiener Raum hinaus“ gerecht werden, erklärt Esterházy-Direktionsrat Stefan Ottrubay.