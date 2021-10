Spannender Blick zurück in die „Krone“ von 1921

20. Oktober 1921 in Dénesfa, 45 Kilometer südlich von Ödenburg: Kaiser Karl, der im Flugzeug „Ad astra“ aus der Schweiz kam, setzte mit Zita und getreuen Beratern im Gefolge zur Landung an, um die bürgerkriegsähnliche Situation in Ungarn, die bereits Tote gefordert hatte, nicht eskalieren zu lassen.