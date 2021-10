Apple zeigt neue Airpods, aufgemotztes Macbook Pro

Der kalifornische Computerkonzern Apple hat am Montagabend die nächste Generation seines selbst entwickelten M1-Prozessors enthüllt - und verbaut den neuen Chip gleich in zwei neuen Varianten des Macbook Pro. Auch eine neue Generation der drahtlosen In-Ears Airpods und neue Features für Apple Music wurden angekündigt. Billig sind die Neuheiten nicht: Die neuen Laptops kosten in der günstigsten Variante 2250 bzw. 2750 Euro. Für Airpods der 3. Generation verlangt Apple 200 Euro.