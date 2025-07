Häftling kündigte seinen Mitinsassen Terrortat an

Anfang Jänner meinte er in der Justizanstalt Suben zu einem Mithäftling: „Du wirst mich im Fernsehen sehen. Ich schwöre bei Gott, Bomben werden explodieren. Überall wird es explodieren.“ Am Gang soll er dann gerufen haben: „Ich will die Christen und Muslime töten, damit es keinen Glaubenskrieg mehr gibt“. Am 30. Jänner antwortete er einem Mithäftling auf die Frage, was er morgen nach der Haftentlassung machen werde: „Morgen ist Todestag.“