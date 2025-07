In Weiz will der Favorit den Deckel draufmachen

Staatsmeister Simon Wagner fehlen vielleicht nur noch 125 Kilometer auf die neuerliche Titelverteidigung und den fünften Gesamtsieg in der Rallye-Staatsmeisterschaft ORM. „Ich will hier gewinnen! Und gleichzeitig einen weiteren Titel holen“, stellte Wagner klar, der erst am Sonntag einen Sieg in Tschechien feierte.