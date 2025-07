Nach Wirbelsturm: „Als ob Haus implodieren würde“

Ein noch nie dagewesener Wirbelsturm zog am Dienstagnachmittag eine Spur der Verwüstung durch die Innviertler Gemeinde. Am Tag danach war die „Krone“ vor Ort. Obwohl die Zerstörung und der Sachschaden groß ist, halten die Bewohner zusammen. Was allen am wichtigsten ist: Dass niemand verletzte wurde.