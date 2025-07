Weitere Unsicherheiten bei Klagenfurts Finanzlage

Bis spät in die Nacht diskutierten die Mitglieder des Klagenfurter Gemeinderats am Dienstag, bis es dann gegen 23.30 Uhr endlich so weit war. Auch wenn sich an manchen Tagesordnungspunkten hitzige Diskussionen entzündeten – die drängendste Frage war wohl, ob die Landeshauptstadt endlich ein Budget für das heurige Jahr zusammenbringen würde.