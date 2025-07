FinanzOnline: „Niemand wird ausgeschlossen“

Arbeitnehmerveranlagungen seien eine der zentralen Funktionen von FinanzOnline, erklärte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Von rund sechs Millionen Steuererklärungen würden rund 83 Prozent online eingereicht werden. 36 Prozent der User loggen sich ins Portal via ID Austria ein.