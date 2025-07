Trauer um Theatermacher: Claus Peymann ist tot

Peymann wurde am 7. Juni 1937 in Bremen geboren, studierte Germanistik, Literatur- und Theaterwissenschaften. Seine Regiearbeiten begann er am Universitätstheater in Hamburg. Später war er Schauspieldirektor in Stuttgart (1974 bis 1979) sowie Intendant am Bochumer Schauspielhaus (1979 bis 1986). In Bochum zog er Unmut auf sich, weil er 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigte. Gleichzeitig feierte er aber große Erfolge bei Kritik und Publikum.