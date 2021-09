iPhone 13 Pro Max im Test: Das letzte seiner Art?

Und das ist in der für eine breite Käufermasse ungünstigsten Ausführung: Vorne Lightning, das nur an iPhones passt, hinten USB-C, das nur an neuere Computer und Netzteile mit USB-C-Ausgang passt. So eines hat nicht jeder, vielerorts liegen Netzteile mit großem USB-A-Anschluss in den Schubladen oder stehen noch Computer ohne USB-C. Bei der Konkurrenz liegen meist Ladekabel mit USB-A-Anschluss an einem und USB-C am anderen Ende bei.