Mädchen (15) von Felsbrocken erschlagen

Laut ersten Ermittlungen hatten sich die drei Jugendlichen am Dienstag am Strand von Cesna in Borgo Valbelluna getroffen. Sie wollten einen entspannten Tag am Fluss verbringen. Gegen 15.30 Uhr kletterten sie laut Medienberichten schließlich auf einen Felsvorsprung an der Stützmauer einer alten Brücke, um ihren Ausflug auf einem Bild festzuhalten. „Das Gestein gab nach und die Mädchen wurden mitgerissen“, heißt es auf dem italienischen Nachrichtenportal RaiNews.