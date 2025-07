Daheim bei den Jerichs: Diese Familie hat viele PS

Daheim bei den Jerichs in Gleisdorf. In Sichtweite von der Terrasse aus sieht man das Hauptquartier von Jerich International. Der globale Logistik-Riese vertreibt mittlerweile in 20 Länder, hat 33 Standorte, sogar in Mexiko City. Boss und CEO Herbert Jerich hat über 900 Mitarbeiter unter sich – allerdings ist der seit Kurzem 47-Jährige ein Chef, den man sich nur wünschen kann.