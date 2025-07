Abrahamsen feiert als Ausreißer ersten Etappensieg

Gall und Co. warteten auf gestürzten Titelverteidiger

Pogačar kam nach dem letzten Anstieg rund fünf Kilometer vor dem Ziel in der Gruppe der Gesamtwertungs-Favoriten zu Sturz und lag deshalb zunächst deutlich hinter Vingegaard, Healy, Gall und Co. Diese nutzten den Vorteil aber nicht aus, sondern warteten auf den Weltmeister. Der Slowene kam mit Abschürfungen ins Ziel und gab sofort an, dass abgesehen davon alles in Ordnung sei.