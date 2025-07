Ging Hotelier zu sorglos mit seiner Epilepsie um?

Eine Kollision in Pertisau, ein spektakulärer Sturz in einen Graben in Buch – hatte der nun angeklagte Tiroler epileptische Anfälle, die dann auch zu Verletzten führten? Schon bei der ersten Hauptverhandlung, die bereits im März am Landesgericht Innsbruck stattfand, hatte der Mann lang und breit ausgeführt, dass er die verordneten Epilepsie-Medikamente richtig eingenommen hatte.