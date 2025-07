Waymo-Taxis erreichen wichtigen Meilenstein

Bis zum Start von Teslas Robotaxi-Dienst im vergangenen Monat war Waymo das einzige US-Unternehmen, das fahrerlose Taxis mit zahlenden Fahrgästen betrieb. Waymo selbst will im kommenden Jahr in Washington D.C. starten und hat eine Genehmigung für den Betrieb in New York beantragt. Das Unternehmen ging aus einem 2009 gestarteten Projekt für selbstfahrende Autos von Google hervor und wurde sieben Jahre später als eigenständige Firma ausgegliedert.