So gefährlich sind Keime auf Klobrillen wirklich

Man kennt das: Es pressiert, doch der nächstbeste Toilettensitz entspricht nicht den persönlichen Hygienestandards. Was also tun – trotzdem setzen oder versuchen, den Kontakt mit der WC-Brille zu vermeiden? Krone+ verrät, welche Ansteckungsgefahr von Klobrillen tatsächlich ausgeht, warum das Hocken über der Kloschüssel sogar ungesund sein kann und wovor Sie sich auf Toiletten wirklich in Acht nehmen sollten.