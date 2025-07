„Keine Kenntnis von Patriot-Lieferung an Ukraine“

Frankreich will sich nicht beteiligen

Zwar gibt es zahlreiche Befürworter innerhalb der EU und der NATO für den Vorstoß Trumps, die ukrainische Luftabwehr im Krieg gegen Russland stärker zu unterstützen, die Ankündigung am Montag dürfte aber einige Verbündete überrascht haben. Vor allem jener Teil, dass „kein Cent US-Steuergeld“ fließen werde. Einige wollen offenbar auch nicht mitmachen. Einem „Politico“-Bericht zufolge hat Frankreich bereits abgewunken. Präsident Emmanuel Macron setze sich seit Langem dafür ein, dass die Europäer ihre eigene Verteidigungsindustrie aufbauten. Paris werde sich aus diesem Grund nicht an der Initiative zum Kauf von US-Waffen beteiligen wollen, ist in dem Bericht zu lesen.