Fitness-Star stirbt kurz nach 41. Geburtstag

„Sie war so wunderbar“

„Ich habe sie früher in einem Sushi-Restaurant bedient. Sie war immer unglaublich nett! Sie und ihre ganze Familie sind so ein wunderbarer Haufen. Ich kann mir nicht vorstellen, was ihre Angehörigen gerade durchmachen ... eine so wunderbare Seele, Ruhe in Frieden“, postet eine schockierte Followerin.