Schlussakt vor Gericht im 70-Millionen-Prozess

Fünf Jahre und einen Tag ist es nun her, dass die Commerzialbank Mattersburg zwangsweise geschlossen wurde. Seit der Gründung 1995 hatte Direktor Martin Pucher mit Scheinkrediten und erfundenen Spareinlagen seine Bank mit acht Filialen künstlich am Leben erhalten. Am Ende betrug der Gesamtschaden mehr als 800 Millionen Euro.