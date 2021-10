Müllfrei einkaufen in regionalen Unverpacktläden

Diesen Sommer eröffnete zudem die „Bionana Greißlerei“ in Neusiedl, wo man von Nudeln bis Himbeersaft verschiedenste Produkte in wiederverwendbaren Behältern abfüllen kann, während das Haydn Kontor in Eisenstadt sogar Waschmittel oder Geschirrspülpulver anbietet.