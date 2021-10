Sprechende Pralinen - jetzt wirds kompliziert...

Vor einem knappen Jahr hängte der Zuckerbäcker Hubertus Neef jun. von „Neef & Söhne“ Konditorenmütze samt Kochjacke an den Nagel, fuhr zum Gewerbeamt und stellte seine Firma ruhend. Von Tinnitus wurde gemunkelt und von Burnout. Die Wahrheit ist eine andere, und die kam so: Die legendäre Confiserie in Weimar existiert schon seit Generationen. Goethe soll dort für seine Naschkatzen (nicht minder an der Zahl) Körbe voller „Tête de nègre“ bestellt haben. Kandinsky schwor, sofern nicht völlig betrunken, auf „Mohr im Hemd“ mit Cognac. So steht es in der Firmenchronik zu lesen.