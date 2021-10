Tirols Rekord-Politiker: Wer am längsten regiert

Walli, ewiger Landesvater

Mit 23,7 Jahren als Landeshauptmann ist Eduard Wallnöfer in Tirol eine Legende. Fast ein Vierteljahrhundert lang stand er der Landesregierung vor. Damit nimmt er nicht nur in Tirol, sondern in ganz Österreich einen Spitzenplatz ein. Die Rekordhalter sind Heinrich Gleißner (30 Jahre LH in Oberösterreich) und der Niederösterreicher Erwin Pröll. Danach kommt schon Walli mit seiner Amtszeit von fast 24 Jahren.