Bruggisser wechselt vom KAC zurück in die DEL

Das ging schnell! Am 1. September wurde Verteidiger Phillip Bruggisser von Eishockey-Meister KAC verpflichtet, eineinhalb Monate später wechselt der Däne wieder zurück in die DEL. „Er konnte sich in den vergangenen sechs Wochen nicht in jener Form in unser Spielsystem integrieren, wie wir uns das vorgestellt hätten“, erklärt Trainer Petri Matikainen.