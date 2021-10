Brems- mit Gaspedal verwechselt: Auto stürzte ab

Zu dem Unfall kam es gegen 14.15 Uhr. Die 39-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Saglstraße in Telfs in Richtung Norden. „Nach dem Einbiegen in den Wiesenweg in Richtung Westen verwechselte sie bei einem Ausweichmanöver die Bremse mit dem Gas“, berichtet die Polizei. In weiterer Folge durchbrach die Frau am rechten Fahrbahnrand ein Zaungeländer und kam dabei von der Fahrbahn ab.