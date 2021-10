Von Neustart bis Licht aus ist nun alles möglich

Zunächst informierte die Staatsanwaltschaft Ried über die Weiterleitung des Falls an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. „Weil die vorläufige Schadenssumme bereits die fünf Millionen Euro übersteigt, haben wir den Akt mit derzeit zwei Beschuldigten an die Kollegen in Wien übermittelt. An den Ermittlungen wird sich nichts ändern. Nur die Beamten des Landeskriminalamts haben nun einen neuen Chef“, erklärt Alois Ebner von der Staatsanwaltschaft Ried.