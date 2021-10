Oberösterreichs Spitzenpolitik fast ohne Frauen

Fortschritte im Landtag, aber nicht an der Spitze

Noch keine Stellungnahme gibt es trotz Anfrage vom OÖ-Team des Frauenvolksbegehrens, das 2018 in unserem Bundesland 76.131 Menschen unterstützt und unterschrieben haben; österreichweit waren es 481.959 Unterschriften. Eine der Forderungen war ja: „Die Hälfte aller Plätze für Wahllisten und in Vertretungskörpern auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene für Frauen* und Männer*“. Da gibt es zwar Fortschritte mit mehr Frauen im Landtag, allerdings eben kaum in Spitzenpositionen.