Lenker wurde schwindlig: Gegen Baum gedonnert

Ein 65-jähriger Spittaler war am Donnerstag mit seinem Pkw in der Gemeinde Millstatt unterwegs. „Der Mann gab an, dass ihm während der Fahrt schwindlig wurde. In Folge krachte er gegen einen Baum“, gibt die Polizei bekannt. Durch den Anprall kippte der Pkw links auf die Fahrbahn, wo er auch linksseitig liegen blieb. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Die FF Lammersdorf barg das Fahrzeug. Am Auto entstand Totalschaden.