Mit 170 km/h durch Baustellenzone gebrettert

In einer Baustellenzone, kurz bevor die Fahrbahn von zwei auf eine Spur verengt wird, wurde die Messung gemacht, so die Polizei. Der Führerschein wurde ihm abgenommen und er musste eine Sicherheitsleistung von 600 Euro erbringen. Die Mietwagenfirma holte das Fahrzeug ab. Für den Mann ging es per Zug weiter.