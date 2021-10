Pfau aus Eselpark lässt Federn für guten Zweck

750 Euro gesammelt

Die Federn werden dann in einer Vase gesammelt und pro Stück um zwei Euro verkauft. „Heuer haben wir 750 Euro zusammenbekommen. Wir spenden das Geld jedes Jahr an eine Kindereinrichtung“, betont Gollenz. Diesmal ging das Spendengeld an das SOS-Kinderdorf Seekirchen in Salzburg, damit ein Bodentrampolin angeschafft werden kann.