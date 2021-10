St. Veiterin ließ bei Marathon-Debüt alle stehen!

Was sich auch sportlich zeigt: Vor ihrem Marathon-Premierensieg in Graz gewann sie heuer den Südkärnten-Triathlon am Klopeiner See, wurde Zweite beim Gösselsdorf-Triathlon. „Mit vier Jahren habe ich meinen ersten Triathlon bestritten. Meine Mutter hat mich gefördert, ist heute noch meine Trainerin.“ Im nächsten Jahr will sie den Ironman am Wörthersee bestreiten, schließt auch eine WM-Teilnahme nicht aus.