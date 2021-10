„Wahlergebnis ist klarer Auftrag für eine Reform“

Enttäuschte Stadtchefin legte alle Ämter zurück

Teufer kündigte, wie berichtet, einen Tag nach der Wahlschlappe an, alle Ämter zurückzulegen. Nun könnte erneut der Name Jachs an der Spitze der ÖVP Freistadt stehen. Johanna Jachs, Tochter des verstorbenen Stadtchefs und Nationalrätin, gilt als aussichtsreichste Kandidatin auf den Stadtparteivorsitz. Die Entscheidung hätte am Freitag fallen sollen, wurde aber wegen der vielen Termine der Parlamentarierin auf kommende Woche verschoben.