Ist die EU den Quälgeist los?

Die Freude in Brüssel könnte bald enttäuscht werden, wenn Schallenberg anrückt. Schon in seinem ersten Statement ließ er keine Zweifel darüber aufkommen, dass zwischen ihm und Kurz kein Löschblatt passt. Der EU-Veteran kennt die inneren Mechanismen der EU besser also so mancher EU-Kommissar. Die österreichische EU-Politik stammt aus seinem Baukasten.